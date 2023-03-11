Вірменія запропонувала Індії надати торговий коридор через Чорне море, щоб прискорити шлях індійських товарів до Росії та Європи.

На тлі масових антиросійських санкцій, ведених у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, агресор може отримати додатковий торговий маршрут.

Як повідомляє The Economic Times, Вірменія запропонувала Індії надати торговий коридор через Чорне море, щоб прискорити шлях індійських товарів до Росії та Європи.

Як йдеться в матеріалі, передбачається, що коридор створить додатковий маршрут в обхід Суецького каналу, щоб уникнути конфронтації між Росією і Заходом.

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Коридор буде проходити паралельно транспортному коридору Північ-Південь. Він з'єднає Мумбай з Європою через Іран та Вірменію в обхід Азербайджану, з яким у Індії прохолодні відносини на тлі тісних зв'язків з Туреччиною і Пакистаном.

Відносини Індії з Росією

У грудні 2022 року через ядерні загрози РФ прем'єр Індії відмовився від щорічного саміту з Путіним.

4 лютого 2023 року Індія заявила про те, що не приєдналася до санкцій Заходу проти РФ, але банки та фінансові установи обережно ставляться до клірингових платежів. Повідомлялося про те, що Індія платить трейдерам за російську нафту валютою ОАЕ замість долара.

У березні 2023 року стало відомо про те, що індійське валютне регулювання обмежило розрахунки в рупіях за межами Індії. Індійський регулятор не дозволяє російським компаніям, які отримали оплату за російську нафту в рупіях, торгувати нею на Московській біржі та конвертувати її в рублі.

Станом на 8 березня 2023 року Росія стала провідним постачальником нафти в Індію, після того, як Європа відмовилася від поставок з Москви в рамках санкцій.

11 березня 2023 року агресор став основним імпортером Індії, піднявшись з 18-го місця на четверте.

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