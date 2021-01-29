Закон дає перехідний період для ліквідації податкової міліції.

Верховна Рада України прийняла в першому читанні й в цілому законопроект, згідно з яким податкова міліція має бути ліквідована в термін, який не перевищує шість місяців з дня набрання чинності Законом про створення Бюро економічної безпеки.

Читайте такожНеобхідно прискорити реформування Держмитслужби - ЗеленськийЯк передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного законопроекту № 4090 проголосували 259 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Як зазначила голова підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, законопроект необхідний, щоб дати перехідний період для ліквідації податкової міліції.

"Щоб узгодити момент ліквідації податкової міліції й дати перехідний період для створення нового органу, ми пропонуємо визначити, що податкова міліція ліквідується з дня прийняття рішення про початок діяльності бюро, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності Законом України "про Бюро економічної безпеки України", - сказала вона.

Що цьому передувало

Вчора, 28 січня, Верховна Рада прийняла в другому читанні й в цілому законопроект про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке здійснюватиме заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави.

Зазначається, що у складі центрального управління БЕБ діятиме підрозділ внутрішнього контролю з метою попередження, виявлення та відповідного реагування на прояви корупції, а також з метою контролю за дотриманням професійних та етичних стандартів працівників БЕБ.

Крім того, передбачена ліквідація податкової міліції, а також підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

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Автор: Дмитро Шварц