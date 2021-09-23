Депутати планували розпочати розгляд законопроекту про деолігархізацію о 12.30.

Верховна Рада України вирішила працювати сьогодні, поки не ухвалить закон про олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 288 народних депутатів із 378, зареєстрованих у сесійній залі.

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Перед цим перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук зазначив, що під час перерви депутати обговорювали, як саме розглядати законопроект про олігархів у другому читанні, і ці дискусії ще триватимуть.

Так, він поставив на голосування пропозицію про продовження сьогоднішнього засідання ВР "до розгляду, як мінімум, питання 5599 (реєстраційний номер законопроекту про олігархів - УНІАН)".

Після голосування Стефанчук оголосив ще кількахвилинну перерву, зазначивши, що до розгляду законопроекту про олігархів депутати перейдуть вже після планової перерви ВР, о 12.30.

Закон про олігархів: що необхідно знати

На початку сьогоднішнього засідання парламенту Стефанчук оголосив перерву, яку кілька разів продовжували, керівники фракцій пішли проводити консультації.

1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про олігархів, запропонований президентом.

Проектом закону, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Згідно порядку денному на 23 вересня 2021 року Рада має розглянути законопроект про олігархів у другому читанні.

Автор: Таня Поляковська