Дане рішення було викликано необхідністю "ефективно управляти" валютною позицією банку.

Російський підрозділ "Райффайзен" з 1 серпня припиняє покупку готівкової валюти у клієнтів-фізичних осіб в Росії.

Як йдеться в повідомленні на сайті російського підрозділу банку, дане рішення було викликано необхідністю "ефективно керувати" валютною позицією банку. "Коли ситуація зміниться, ми повернемо цю можливість", - додали в банку.

Валютні перекази і конвертація рублів в іноземну валюту як і раніше доступні в мобільному додатку і онлайн-банку Райффайзен Онлайн. Вносити рублі можна в банкоматах і касах банку. Внесення в банкоматах миттєво і безкоштовно.

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У відділеннях з 1 серпня збільшиться комісія за внесення рублів на рублеві рахунки. На суму до 200 000 - комісія 1%, мінімум 300 рублів, суму більше можна вносити без комісії. При внесенні рублів на валютний рахунок комісія не стягується, конвертація проходить за внутрішнім курсом банку.

Війна в Україні та "Райффайзен"

Банк внесений до списку міжнародних спонсорів війни. Влада ЄС вимагає від банку залишити РФ. Станом на 5 травня 2023 року з початку року Raiffeisen Bank потроїв прибуток в Росії.

23 травня 2023 року з'явилася інформація про те, що Raiffeisen вирішив позбутися свого російського підрозділу.

Європейський центральний банк закликав банки з єврозони згорнути всі операції і негайно піти з Росії.

6 липня 2023 року стало відомо про те, що Raiffeisen Bank International відкладає плани покинути Росію на тлі того, що Австрія активізує захист давніх зв'язків з Москвою. Російська влада дала зрозуміти RBI, що вони хочуть, щоб він залишився в РФ.

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