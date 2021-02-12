Документ передбачає, що Бюро економічної безпеки буде створено, як центральний орган виконавчої влади, на який покладаються функції з протидії правопорушенням в економіці держави.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон про створення Бюро економічної безпеки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті парламент.

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"Документом передбачається, що Бюро економічної безпеки буде створено, як центральний орган виконавчої влади, на який покладається протидія правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави", - сказано в повідомленні.

Згідно з пояснювальною запискою до закону (№3087-д), розслідування порушень, які віднесені до компетенції БЕБ, зможуть здійснювати виключно детективи Бюро.

"Забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу досудового розслідування. Інші правоохоронні органи у разі отримання інформації про можливе скоєння злочину, віднесеного до підслідності БЕБ, зобов'язані будуть внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і протягом трьох робочих днів прокурор зобов'язаний передати всі матеріали кримінального провадження в БЕБ для подальшого здійснення досудового розслідування", - йдеться в документі.

Що цьому передувало

3 вересня 2020 року Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект, яким створюється Бюро економічної безпеки.

28 січня 2021 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке здійснюватиме заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави.

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Автор: Богдан Слуцький