НБУ може бути змушений переглянути можливість збереження офіційного курсу незмінним.

Оголошення Національним банком про плани зберігати курс гривні до долара США фіксованим на рівні 36,6 грн/дол. справило позитивний психологічний вплив на валютний ринок, особливо на готівковий сегмент.

Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU.

"Готівковий ринок на рішення НБУ відреагував дуже позитивно. Наприкінці тижня зміцнення курсу прискорилося в багатьох банках, переважно на 20-40 копійок, часто зі звуженням спреду між курсами купівлі та продажу. У 10 найбільших роздрібних банках гривня зміцнилася за тиждень до 39,89-40,65 грн/дол. порівняно з 39,92 - 40,7 грн/дол.",- йдеться в повідомленні.

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Аналітики відзначають, що насиченість валютного ринку готівковою валютою зберігається на достатньому рівні. Сигнал НБУ про незмінність офіційного курсу став додатковим каталізатором зменшення негативних настроїв, тому готівковий курс трохи зміцнився.

"А ось в безготівковому сегменті ринку ситуація може погіршитися. Потреби імпортерів зростають, особливо в умовах початку опалювального сезону та потреби у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури. У той же час Росія ще й уповільнює роботу зернового коридору і погрожує в цілому розірвати зернову угоду, що зменшить приплив валюти", - сказано в тижневику.

Відзначається, що Нацбанк вже зараз витрачає значні обсяги резервів на підтримку офіційного обмінного курсу на колишньому рівні. У разі зростання обсягів інтервенцій НБУ може бути змушений переглянути доцільність і можливість збереження офіційного курсу незмінним, навіть попри значні обсяги надходжень міжнародної допомоги.

Війна в Україні та курс:

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні. Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Нацбанк 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол. У проект держбюджету на наступний рік Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 50 грн/дол.

В уряді прогнозують, що у 2023 році курс долара досягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%. За вказаним прогнозом, на початку наступного року курс долара становитиме 42 гривні, а в кінці – гривня девальвує до 50.

6 жовтня заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив, що регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування стану валютного ринку.

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