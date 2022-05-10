Найбільше роботи нині на підприємствах харчової промисловості.

Без знання мови і досвіду жінки отримують біля 3400-3600 злотих на місяць (23,1 - 24,5 тис. грн). Це робота на підприємствах харчової промисловості, логістичних складах та сфері обслуговування.

Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

У високий сезон, який у Польщі розпочався у травні і триватиме до кінця листопада, очікується збільшення кількості вакансій на 50-60% для жінок з України.

Найбільше роботи нині на підприємствах харчової промисловості - це рибзаводи та м’ясокомбінати, заводи із виготовлення делікатесів. До війни третина низькокваліфікованих працівників обирали роботу саме на таких підприємствах. Зараз у цій галузі традиційно збільшується кількість вакансій через початок підготовки до різдвяних свят. На пакуванні та розборі м'ясної та рибної продукції середня зарплата складає - 3400 злотих на місяць на руки (23,1 тис. грн.).

Робота в логістиці та e-commerce є також затребуваною серед українських жінок, які не знають мови і не мають досвіду. На комплектації замовлень і товарів в місяць можна заробити 3200 злотих на місяць (21,7 тис. грн).

У туристичний сезон більше пропозицій роботи з’являється у сфері HORECA (готелях та ресторанах). Для покоївок та помічниць на кухні пропонують зарплату в 3500-3600 злотих (23,8-24,5 тис. грн.)

Робота в Польщі - загальні цифри

У 2022 році мінімальна зарплата в Польщі складає близько 2 363.57 злотих (16 тис.грн). Середні зарплати в Польщі на 2022 рік (після сплати податків) становлять близько 3 311.08 злотого (22,5 тис. грн.).

За даними уповноваженого уряду у справах біженців з України Павла Шефернакера, 100 тис. українців влаштувалися на роботу в Польщі. У базі даних PESEL (польський аналог ідентифікаційного номеру) зареєстровано 400 тис. осіб працездатного віку з України, понад 100 тис. з них вже легально працюють у Польщі.