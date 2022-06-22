Поняття "паралельний імпорт" росіяни вигадали після введення Заходом жорстких економічних санкцій.

Російська влада легалізувала контрабанду товарів, яку вона називає "паралельним імпортом".

Про це повідомляє пропагандистський ресурс ТАСС.

Рада федерації РФ схвалила закон про легалізацію "паралельного імпорту", пишуть російські ЗМІ. Раніше, 21 червня, законопроект схвалила Держдума РФ.

Документ захищає російські компанії, що ввозять товари без дозволу правовласника, від можливої цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Йдеться, зокрема, про парфумерію, одяг та взуття, годинники, меблі, папір, техніку, транспорт, електроніку, метали, паливо.

Також включено продукцію багатьох брендів, зокрема: техніку Apple і Samsung, автомобілі Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota.

Поняття "паралельний імпорт" росіяни вигадали після введення Заходом жорстких економічних санкцій за вторгнення в Україну.

З 24 лютого російський ринок покинули сотні компаній, а своє майно вони спродали місцевому бізнесу.

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