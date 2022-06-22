Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю та основною територією РФ.

Реакція Москви на заборону Литви на транзит санкціонованих ЄС товарів в Калінінградську область буде мати не дипломатичний, а практичний характер.

Про це заявила прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова, цитує The Guardian.

"Одне з головних питань було про те, чи буде відповідь виключно дипломатичною. Відповідь: "Ні". Відповідь буде не дипломатичною, а практичною", - сказала вона.

Захарова не стала уточнювати характер практичних заходів, які Росія планувала вжити проти Литви.

Як раніше повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

Вас також можуть зацікавити новини: