Реакція Москви на заборону Литви на транзит санкціонованих ЄС товарів в Калінінградську область буде мати не дипломатичний, а практичний характер.
Про це заявила прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова, цитує The Guardian.
"Одне з головних питань було про те, чи буде відповідь виключно дипломатичною. Відповідь: "Ні". Відповідь буде не дипломатичною, а практичною", - сказала вона.
Захарова не стала уточнювати характер практичних заходів, які Росія планувала вжити проти Литви.
Як раніше повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.
Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.
Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".
При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.
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