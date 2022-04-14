Понад 80% боргів, які зараз погашаються - це борги перед вітчизняною банківською системою.

Міністр фінансів Сергій Марченко не вважає за доцільне на сьогодні говорити про реструктуризацію зовнішнього боргу України.

Про це він заявив під час інформаційного телемарафону.

"У нас немає навантаження такого, щоб можна було говорити, що це є проблемою. Доцільність такого кроку я не вважаю на цей момент виправданим. Тому що понад 80% боргів, які ми зараз обслуговуємо і погашаємо, - це внутрішні борги, це борги перед вітчизняною банківською системою", - сказав Марченко.

Він підкреслив, що ніяких проблем із зовнішніми боргами на цей момент не існує.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Станом на кінець лютого державний і гарантований державою борг України становив 2 трлн 730,08 млрд грн, або 93,32 млрд доларів, у тому числі: державний і гарантований державою зовнішній борг – 1 трлн 662,69 млрд грн (60,90% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу) або 56,83 млрд доларів. Державний і гарантований державою внутрішній борг склав 1 трлн 67,39 млрд грн (39,10%), або 36,49 млрд доларів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Прем'єр Канади вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом

Макрон не вважає "геноцидом" злочину РФ в Україні, а росіян і українців назвав "братами"

Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом (відео)