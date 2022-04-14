Марченко зазначив, що жодних підстав для затримок з виплатами немає.

Пенсії та заробітні плати працівникам бюджетної сфери будуть виплачені в повному обсязі.

Про це під час інформаційного телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми готуємося максимально здійснювати всі витрати. В першу чергу - виплати пенсій, заробітних плат. Це захищені витрати, вони будуть здійснені вчасно і в повному обсязі. Тому ніяких підстав, що будуть затримки, немає. Ми намагаємося максимально перекрити відсутність або втрату доходів за рахунок інших джерел", - сказав він.

Також міністр додав, що державний бюджет поповнюється зараз коштом військових облігацій і міжнародної допомоги.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Наприкінці березня "Укрпошта" розпочала виплати пенсій за квітень у всіх регіонах України, включаючи складні райони Луганської, Херсонської, Чернігівської, Сумської та інших областей.

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