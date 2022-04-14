Пенсії та заробітні плати працівникам бюджетної сфери будуть виплачені в повному обсязі.
Про це під час інформаційного телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Ми готуємося максимально здійснювати всі витрати. В першу чергу - виплати пенсій, заробітних плат. Це захищені витрати, вони будуть здійснені вчасно і в повному обсязі. Тому ніяких підстав, що будуть затримки, немає. Ми намагаємося максимально перекрити відсутність або втрату доходів за рахунок інших джерел", - сказав він.
Також міністр додав, що державний бюджет поповнюється зараз коштом військових облігацій і міжнародної допомоги.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Наприкінці березня "Укрпошта" розпочала виплати пенсій за квітень у всіх регіонах України, включаючи складні райони Луганської, Херсонської, Чернігівської, Сумської та інших областей.
Вас також можуть зацікавити новини:
Прем'єр Канади вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом
Макрон не вважає "геноцидом" злочину РФ в Україні, а росіян і українців назвав "братами"