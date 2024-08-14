У російських компаній виникли труднощі з міжнародними платежами.

У 2024 році російський бізнес спостерігав значне зростання кількості готівки, накопиченої за кордоном. Загроза вторинних фінансових санкцій з боку США спричиняє все більші затримки в міжнародних торговельних розрахунках, пише Bloomberg з посиланням на дані Банку Росії.

Зазначається, що за перші сім місяців іноземні фінансові активи зросли майже на 45 мільярдів доларів порівняно з 21 мільярдом доларів за аналогічний період минулого року. Частина цієї суми – це інвестиції за кордон. Однак зростання в основному є накопиченням дебіторської заборгованості російських компаній через труднощі з міжнародними платежами.

Останні зусилля США, спрямовані на обмеження можливостей Кремля фінансувати війну, підвищили ризик вторинних санкцій. Це стосується навіть місцевих банків у країнах, які торгують з Росією, що призвело до більш тривалих затримок і перебоїв у платежах до і від ключових партнерів, включаючи Китай і Туреччину.

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"Це нова реальність. Банки завжди мали депозити в іноземних банках і навпаки. Значною мірою це завжди була історія про взаєморозрахунки, потрібно було тримати їх один з одним. Зараз це набуло іншої, нової форми, яка віддзеркалює торговельну діяльність: Борг", – вважає економіст компанії T-Investments Софія Донець.

Затримки в розрахунках між російськими імпортерами та експортерами та їхніми іноземними контрагентами не призвели до колапсу торгівлі, але знижують ліквідність, зазначає економіст з питань Росії в Bloomberg Economics Алекс Ісаков. За його словами, російським корпораціям доводиться довше чекати на отримання грошей за свій експорт і здійснювати платежі за імпорт заздалегідь, що, по суті, є вимушеним кредитуванням: "Вимушене фінансування торгівлі означає, що тверда валюта стає дефіцитною і дорожчою", – сказав Ісаков.

За словами журналістів, російські банки стикаються з дефіцитом юанів, основної іноземної валюти для зовнішньої торгівлі країни. Це призводить до збільшення витрат, оскільки китайські партнери все більше побоюються санкцій з боку США.

За даними центрального банку РФ, іноземні активи збільшилися на $4,7 млрд минулого місяця і на $5 млрд у червні. Дані показують приріст, а не загальну суму: "Це дійсно новий фактор, і, ймовірно, значний, але це не єдина історія відтоку капіталу. Банк Росії хоче дати нам зрозуміти, що ці 45 мільярдів доларів іноземних активів не є реальним відтоком капіталу", – додала Донець.

Проблеми російської економіки

Росіяни витрачають багато коштів та відчувають себе добре щодо свого фінансового становища. У червні споживчі настрої громадян РФ досягли найвищого рівня з 2000-х років. Споживання процвітає завдяки поєднанню величезних бюджетних витрат і дефіциту робочої сили, що призводить до сильного тиску на заробітну плату.

Раніше УНІАН писав, що незважаючи на жорсткі санкції, російська економіка стрімко зростає. Виявляється, шалені витрати під час війни справді стимулюють економіку. Однак спроби Володимира Путіна притупити зростання процентних ставок призведуть до зростання інфляції і триватимуть довше.

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