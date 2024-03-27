Починаючи з 3 квітня додавання та використання карток буде недоступним.

Платіжна система для мобільних пристроїв Samsung Pay припинить роботу з картками російської платіжної системи "Мир", яку планували запустити також в Ірані. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Починаючи з 3 квітня 2024 року додавання та використання карток "Мир" у Samsung Pay буде недоступним. Водночас функціонал додавання та використання клубних карток/карток постійного клієнта в програмі Samsung Pay працюватиме без змін", – йдеться у заяві.

В компанії додали, що додані карти "Мир" будуть видалені з програми. У Samsung Pay зберігається електронна копія карти, тому її видалення ніяк не вплине на можливість платити пластиковою карткою у звичайних точках продажу чи онлайн.

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Платіжна система "Мир"

Платіжна система "Мир" – російська національна платіжна система, що надає послуги проведення платіжних операцій та випускає банківські картки. Розрахунки виробляються лише у рублях.

Раніше УНІАН писав, що картки російської системи "Мир" перестануть діяти в банкоматах та POS-терміналах більшості вірменських банків з 30 березня 2024 року.

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