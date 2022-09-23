Зміна пріоритетів у бюджеті говорить про збільшення вартості війни в Україні

Президент Володимир Путін має намір збільшити фінансування армії, попри санкції Західу. У найближчі два роки з держбюджету витратять набагато більше, ніж спочатку планувалося.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що витрати на оборону перевищать початкове бюджетне планування на 2023 рік більш ніж на 43%, а витрати на нацбезпеку і правоохоронні органи зростуть більш ніж на 40%, згідно з трирічним фінансовим планом.

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Бюджетні прогнози змінюються, тому що пріоритети змістилися на користь Збройних сил. Витрати на "національну оборону" становлять майже 5 трильйонів рублів або 84 мільярди доларів, що становить 3,3% від ВВП.

За оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, стаття "Національна оборона" в бюджеті Росії становить близько 3/4 загальних військових витрат, у тому числі оперативні витрати і закупівля озброєнь.

Водночас витрати на охорону навколишнього середовища будуть скоротили приблизно на чверть,а от витрати на освіту і культуру фактично не змінилися.

Невдачі у війні проти України призвели до того, що президент РФ Володимир Путін оголосив про "часткову мобілізацію" для набору до 300 тисяч резервістів. При цьому бюджетний план передбачає витрати на призов майже в 16 мільярдів рублів в 2023 році і по 16,5 мільярда рублів в 2024 і в 2025 роках.

Згідно з прогнозами, дефіцит бюджету збільшиться в 2023 році до 2% ВВП з 0,9% в поточному році. Уряд фінансуватиме дефіцит в основному за рахунок боргу і резервів. План також передбачає запозичення до 1 мільярда доларів на рік в іноземній валюті.

Крім того, очікується, що річний експорт газу скоротиться майже на 40% в 2023-2025 роках, а експорт сирої нафти трохи збільшиться.

Також у бюджеті виділять більше грошей на "патріотичне виховання", програму, що включає історичні виставки, і оснащення шкіл державною символікою.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія витрачає на брехню і пропаганду десятки мільярдів доларів, але не врахувала, що результат при цьому не гарантований.

Пізніше видання Forbes повідомило, що один день війни обходиться російському бюджету близько 400 мільйонів доларів на день. Таким чином, за 200 днів війни Москва витратила понад 80 мільярдів доларів.

22 вересня керівник офісу президента Андрій Єрмак підрахував, що мобілізація буде обходитися бюджету РФ мінімум в 1,3 трильйона рублів щорічно.

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