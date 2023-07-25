Банк Julius Baer до 31 грудня припинить всі операції з клієнтами з Росії

Один із найбільших банків Швейцарія Julius Baer припинить всі операції з клієнтами з Росії. Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на лист банку, це пов'язано з санкціями та обмеженнями проти Росії через її вторгнення в Україну.

Відзначається, що банк припинить роботу з клієнтами, які проживають в Росії, не пізніше 31 грудня, в той час як кредитні угоди і контракти по кредитних картах будуть зупинені до кінця вересня.

"Цей крок був зроблений на тлі того, що швейцарські банки, центри офшорного капіталу, потрапили в поле зору влади, яка використовує санкції, заморожування активів і кримінальні розслідування, щоб чинити тиск на багату російську еліту і зменшити підтримку президента Володимира Путіна", - зазначає Reuters.

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Як пише агентство, раніше ЗМІ повідомляли, що на той час два найбільших банки Швейцарії - Credit Suisse і UBS - перебували під пильною увагою Міністерства юстиції США, яке розслідувало, чи допомагали фінансові фахівці російським олігархам ухилятися від санкцій.

З тих пір Credit Suisse перейшов у володіння UBS, що зробило Julius Baer другим за величиною кредитором Швейцарії, зареєстрованим на біржі.

Позиція Швейцарії у війні Росії в Україні

Швейцарія все ще зберігає свій нейтральний статус і не хоче дозволяти реекспорт зброї в Україну.

Водночас країна готова надати Україні довгострокову фінансову підтримку у зв'язку з повномасштабною війною - $1,7 млрд до 2028 року. При цьому перші $300 мільйонів Україна отримає в 2023-2024 роках.

Також Швейцарія шукає і заморожує російські активи. За останньою інформацією, у Швейцарії вже заморожено 7,5 млрд швейцарських франків.

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