Влада Києва також заявила про "поліпшення споживчих настроїв киян" - на 9,4% зріс оборот роздрібної торгівлі.

Середньомісячна зарплата в Києві у 2020 році зросла на 8,3%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на підсумки соціально-економічного розвитку столиці 2020 року.

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"На 8,3% зросла середньомісячна заробітна плата до рівня +17 тис. 086 грн, що в 1,5 раза перевищує показник по Україні - 11 тис. 591 грн", - йдеться в повідомленні.

У КМДА також заявили про "поліпшення споживчих настроїв киян" - на 9,4% зріс оборот роздрібної торгівлі. Він склав у 2020 році 237,9 млрд грн, або 19,7% загальнодержавного обсягу.

"Разом з тим, обсяги виробництва підприємств переробної промисловості скоротилися на 6,6%, що призвело до скорочення індексу промислового виробництва на 2,3%. По Україні цей показник становить 4,5%", - повідомляють у КМДА.

Мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року була підвищена до 6 тис.грн.

З 1 грудня 2021 року її планують підняти до 6500 гривень.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2021 року зросла у порівнянні з січнем 2020 року на 15% - до 12 337 грн.

Погодинна мінімальна зарплата у 2021 році:

з 1 січня 2021 року — 36,11 гривні;

з 1 грудня 2021 року — 39,12 гривні.

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Автор: Інна Андаліцька