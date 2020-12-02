За його словами, проект Державного бюджету на 2021 рік є реалістичним для виконання і збалансованим за доходами і видатками.

Проект Державного бюджету на 2021 рік, підготовлений до розгляду в другому читанні, є реалістичним для виконання і збалансованим за доходами і видатками, тому всі програми, прописані в ньому, будуть профінансовані в повному обсязі.

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Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Під всі програми, які закладені в проекті бюджету, є джерела фінансування в повному обсязі", - сказав він.

За його словами, на сферу медицини в проекті держбюджету-2021 передбачено виділення 161 мільярд гривень, що на 30 мільярдів гривень більше, ніж у 2020 році, а також на 65 мільярдів гривень більше, ніж у 2019 році.

"Наступного року зарплати всіх медиків будуть збільшені на 30%", - заявив він.

Ще 16 мільярдів гривень передбачається на боротьбу з коронавірусом, а 2,6 мільярда гривень – на вакцинацію від COVID-19.

На освіту і науку виділяється додатково 30 мільярдів гривень у порівнянні з поточним роком, що дозволить підняти зарплати вчителям на 26%, а також відремонтувати та побудувати 300 установ галузі.

Також Шмигаль підкреслив, що жодна соціальна виплата у 2021 році не буде зменшена.

"Передбачається зростання пенсій для всіх наших пенсіонерів. Зменшення на 8 мільярдів гривень фінансування ПФ з бюджету буде компенсовано завдяки зростанню власних доходів фонду. Ці доходи будуть забезпечені, в тому числі завдяки зростанню мінімальної заробітної плати", - сказав він.

За його словами, ставки єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість і військового збору залишаться колишніми.

"Зростання доходів бюджету на більш ніж 100 мільярдів гривень в першу чергу буде забезпечено завдяки відновленню та детінізації економіки, а також ліквідації всіх схем у податковій та митниці", - сказав він.

Що цьому передувало

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект Державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трильйона 92 мільярдів гривень і витрати в розмірі 1 трильйона 328 мільярдів гривень.

Доопрацьований проект Державного бюджету України на 2021 рік, який розглядатиметься у Верховній Раді у другому читанні, передбачає зменшення видатків Пенсійного фонду на 8,5 мільярда гривень.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що вже сьогодні є затримки з платежами Державною казначейською службою за незахищеними статтями витрат.

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Автор: Дмитро Шварц