Загальна потреба в міжнародній підтримці цього року становить понад 39 млрд доларів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів. Про це він повідомив під час 13-го засідання керівного комітету Української платформи донорів.

"У 2025 році за підтримки донорів уряд виділив майже 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів", - зазначив Шмигаль.

За його словами, загальна потреба в міжнародній підтримці цього року становить 39,3 млрд доларів, і Україна має підтвердження від партнерів ця потреба буде покрита.

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"Цього року ключовими напрямками спільної роботи Української платформи донорів ми вбачаємо: бюджетну підтримку, стале фінансування відбудови інфраструктури, житла, енергетики, економічний розвиток та залучення інвестицій на шляху до ЄС", - додав глава уряду.

Міжнародна підтримка України – останні новини

Нещодавно до держбюджету нашої держави надійшли близько 400 млн доларів чергового траншу від МВФ. Таким чином, загальна підтримка з боку Міжнародного валютного фонду в межах програми Extended Fund Facility досягла понад 10 млрд доларів.

1 квітня Європейська комісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро траншу в межах Ukraine Facility. Загальна фінансова допомога в межах програми Ukraine Facility досягла 19,6 млрд євро.

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