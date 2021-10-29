Наголошується, що ці виплати передбачено бюджетною програмою.

Кабінет міністрів виділив кошти у сумі 104 млн 529 тис. грн на здійснення страхових виплат 68 сім’ям медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування COVID-19.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що ці виплати передбачено бюджетною програмою "Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров`я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

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Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко стверджував, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13 500 гривень для середнього медичного персоналу і 20 тисяч гривень – для лікарів.

Як повідомляв УНІАН, у проекті держбюджету-2022 на медичну галузь пропонується виділити 197,2 млрд грн, що на 35,8 млрд більше, ніж цього року. Це дозволить підвищити мінімальну зарплату для лікарів до рівня 20 тисяч гривень, а середня зарплата лікарів перевищить 22 тисячі.

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Автор: Леся Лещенко