Середньорічний курс на 2022 рік у прийнятому документі закладено на рівні 28,6 грн за долар.

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про державний бюджет України на 2022 рік".

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроект №6000 у першому читанні проголосували 264 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Згідно з прийнятим документом, доходи держбюджету передбачені на рівні 1,267 трлн грн, витрати - 1,442 трлн грн.

Дефіцит бюджету 3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП), що становить 188 млрд грн.

Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу закладено 181,4 млрд грн, погашення - 393,3 млрд грн. Середньомісячна зарплата складе 15 300 грн. Споживча інфляція досягне 6,2%. Середньорічний курс закладають на рівні 28,6 грн за долар.

"Проект бюджету є цілком збалансованим і реальним до виконання, що було підтверджено МВФ в рамках роботи технічної місії та в стейтменті, з яким вийшли в понеділок наші партнери про перший перегляд програми stand-by. У проекті бюджету передбачено достатньо коштів для фінансування всіх пріоритетних потреб держави в рамках чинного податкового законодавства", - прокоментував прийняте рішення міністр фінансів України Сергій Марченко.

Держбюджет-2022:

Кабінет Міністрів 15 вересня затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Документом передбачено зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від ВВП, скорочення державного боргу, зростання зарплат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП - близько 4%.

21 вересня 2021 року Рада прийняла до розгляду проект держбюджету на 2022 рік.

Автор: Богдан Слуцький