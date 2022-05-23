Зокрема, ціни на новобудови у Львові зросли на 36% з початку війни.

Ціна одного квадратного метра на новобудови у Львові зросла з початку повномасштабного вторгнення Росії на 36% до 38 327 гривень.

Про це йдеться в аналітичному дослідженні OLX Нерухомість, переданому УНІАН.

"Місто Лева через перенасичення вимушено переміщеними українцями, а також як відносно безпечне місто зі збереженою інфраструктурою поки лідирує щодо здорожчання цін як у новобудовах, так і на вторинці. Так, суттєво зросла ціна за квадратний метр у новобудовах Львова на 36%, на вторинному ринку – на 12%", - йдеться в повідомленні.

При цьому в дослідженні зазначається, що на 18% подорожчали квадратні метри первинного ринку нерухомості у Дніпрі. В Одесі та Києві ціна зросла на 11% та 6% відповідно, а у Запоріжжі квадратний метр залишився на рівні довоєнних показників.

Щодо вторинного ринку, то тут більш оптимістичні показники: в усіх містах, крім Львова, ціна за метр збільшилась в середньому на 2%.

"Ціни на житло по Україні до початку повномасштабного вторгнення складали в середньому 20 346 грн/м2 на вторинці та 30 019 грн/м2 – для пропозицій на етапі будівництва. Після анонсування про відкриття реєстрів та їх фактичного старту роботи, з 26 квітня ціни на квадратні метри в новобудовах не змінились, а на вторинному фонді навіть зменшились на 6% до 19 157 грн/м2", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ціни на довгострокову оренду житла в Києві знизились, а на заході України навпаки виросли.

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