У зв'язку з серйозними проблемами в Україні та на тлі питань щодо фінансування з боку США, з'явився новий поштовх до розблокування майже 300 мільярдів доларів російських активів.

Європейський Союз зробив невеликий крок до виконання своєї обіцянки "змусити Росію заплатити" за війну в Україні, офіційно погодившись використати несподівані прибутки від заморожених російських активів, щоб надати Києву ще близько 3 мільярдів доларів цього року. Однак з'явився новий поштовх до розблокування набагато більшої частини з майже 300 мільярдів доларів, заарештованих у 2022 році, пише The Washington Post.

Зазначається, що цього тижня міністр фінансів США Джанет Єллен спробує згуртувати міністрів фінансів країн "Великої сімки" навколо пропозицій вичавити більше грошей з російських активів. У зв'язку з серйозними проблемами в Україні та на тлі питань щодо фінансування з боку США, з'явився новий поштовх до розблокування майже 300 мільярдів доларів арештованих російських активів.

"Життєво важливо і терміново, щоб ми спільно знайшли шлях вперед, щоб розблокувати вартість російських суверенних активів, іммобілізованих в наших юрисдикціях, на користь України", – сказала Єллен під час виступу в Німеччині.

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За словами журналістів, одна з ідей, яку висунули американські урядовці, полягає в тому, щоб країни G-7 надали Україні десятки мільярдів доларів під майбутні прибутки від заморожених активів. Хоча щодо цього плану все ще існують технічні питання, ця ідея подається як спосіб швидше забезпечити середньострокове фінансування.

Нелегкі наступні кроки

Після російського вторгнення 2022 року союзники швидко заарештували мільярди активів російського центрального банку, але так само швидко розділилися думки, що робити з цими грошима. Деякі країни, зокрема США, від самого початку стверджували, що потрібно конфіскувати ці активи і використати їх на підтримку України. Інші, зокрема, Франція і Німеччина, рішуче виступали проти цієї ідеї, ставлячи під сумнів законність і потенційний довгостроковий вплив.

Враховуючи побоювання, ЄС вирішив почати з використання несподіваних прибутків від іммобілізованих активів, а не з повного арешту самих активів. Згідно з планом ЄС, країни домовилися використовувати 90% прибутку, отриманого від заморожених активів, на закупівлю зброї та боєприпасів для України. Решта 10% підуть на нелетальну допомогу.

Чиновники ЄС вважають, що ця угода, досягнута з великими труднощами, є першим кроком. Головний дипломат блоку Жозеп Боррель заявив у березні, що 3 мільярди доларів на рік "не є чимось надзвичайним".

Заморожені активи РФ

Раніше УНІАН писав, що США запропонували партнерами надати Україні допомогу в розмірі до 50 мільярдів доларів. При цьому величезні витрати будуть відшкодовані за рахунок непередбачених прибутків від суверенних російських активів, які були заморожені та за якими нараховуються відсотки в основному в Європі.

21 травня Рада Євросоюзу схвалила план із використання доходів від активів РФ для допомоги Україні. Вже цього року Київ може отримати близько 3 млрд євро, 90% цієї суми планують використати для підтримки української армії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що сума доходів від заморожених активів Російської Федерації розміром 3 млрд євро на рік не співставна з ціною самих знерухомлених активів у близько 260 млрд євро, і тому, треба повна конфіскація.

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