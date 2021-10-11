До 12 квітня 2022 року має бути обраний новий голова правління банку.

Замість Євгена Мецгера АТ "Укрексімбанк" буде керувати як виконувач обов'язків голови правління банку Сергій Єрмаков.

В повідомленні банку у Facebook сказано, що сьогодні під час проведення позачергового засідання номінаційного комітету Наглядової ради АТ "Укрексімбанк" щодо можливих заходів (з урахуванням проведеної роботи Комісії з етики та стану службової перевірки) була отримана заява від Євгена Мецгера про розірвання строкового трудового договору з власної ініціативи.

Зазначається, що номінаційний комітет, відповідно, надав негайну рекомендацію Наглядовій раді припинити повноваження Мецгера з 11 жовтня 2021 року на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з Мецгером.

"Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги", - сказано в повідомленні.

Читайте такожОголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки (фото)Також зазначається, що у зв’язку зі звільненням голови правління банку, номінаційний комітет Наглядової ради призначив Сергія Єрмакова виконувачем обов’язки голови правління банку з 12 жовтня 2021 року на строк до вступу на посаду голови правління банку особи, яка має бути обрана Наглядовою радою банку за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022 року.

Напад на журналістів в Укрексімбанку

Нагадаємо, 4 жовтня під час інтерв’ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам програми "Схеми" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів, і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

"Укрексімбанк" заявив, що насильства щодо знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю".

Пізніше журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень голови правління "Укрексімбанку".

Мецгеру і Пікалову вручили підозри за частинами 1 і 3 статті ККУ про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та у незаконному позбавленні волі людини. Третім підозрюваним у справі є директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов – за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

11 жовтня Голосіївський райсуд Києва обрав Євгену Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Аналогічний запобіжний захід обрано і заступнику Мецгера Володимиру Пікалову. Термін дії запобіжних заходів для обох підозрюваних – до 5 грудня.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Мецгер повідомив, що сьогодні написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк.

Автор: Надя Пришляк