Майже половина фінансування ЄБРР в Україні було спрямовано на підтримку більшої стійкості та енергоефективності.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестував в Україну у 2021 році понад 1 мільярд євро, що є другим за величиною обсягом фінансування банку після Туреччини.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЄБРР.

"У складний рік ЄБРР інвестував 1 мільярд євро в українську економіку, що є другим за величиною обсягом фінансування банку після Туреччини, довівши його трирічні інвестиції в країну до 3 мільярдів євро. Загальні інвестиції ЄБРР минулого року становили 10,4 мільярда євро у приблизно трьох десятках країн на трьох континентах", - йдеться в повідомленні.Читайте такожУкраїна планує взяти мінімум $3 мільярди кредитів для стабілізації фінансової системи

Зазначається, що 45% фінансування банку в Україні було спрямовано на підтримку більшої стійкості та енергоефективності та ефективності використання ресурсів.

"Зокрема ЄБРР надав 140 мільйонів євро на модернізацію централізованого опалення та гарячого водопостачання в столиці, Києві, та позику в розмірі 50 мільйонів євро для Києва на оновлення рухомого складу мережі метрополітену та підтримку переходу від приватних автомобілів до сучасних, ефективних та екологічно чистого громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Банк також допоміг отримати грант у розмірі 5,5 мільйона євро, щоб доповнити попередній кредит у розмірі 25 мільйонів євро на реконструкцію для підвищення енергоефективності близько 100 громадських будівель у Дніпрі.

"Дніпро та друге за величиною місто України Харків вирішили прискорити свої інвестиції в зелені рішення, приєднавшись до ЄБРР Green Cities , флагманської програми сталого розвитку міст, наслідуючи Львів, Київ, Маріуполь, Хмельницький та Кривий Ріг. Україна має більше міст, які беруть участь у програмі, ніж будь-яка інша економіка, в яку інвестує ЄБРР", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку - міжнародний фінансово-кредитний інститут, створений в 1991 році для надання допомоги країнам Центральної та Східної Європи, а також Центральної Азії в проведенні ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн в міжнародні господарські зв'язки.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в нашій країні в 1993 році банк у сукупності виділив понад 14,6 млрд євро на понад 480 проектів.

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