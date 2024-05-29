У фінансовій установі заявили, що ринкові умови суттєво змінилися.

Австрійський Райффайзен Банк, який залишився на російському ринку, з 1 червня 2024 року припиняє відкриття нових накопичувальних рахунків. Про це повідомила прес-служба російського представництва банку.

Зазначається, що мова йде про рахунки за тарифами "На щоденний залишок", "До передплати" та "Ключової". Водночас рахунки, відкриті до 1 червня, продовжать діяти.

"Ринкові умови суттєво змінилися, і ми бачимо стійке зниження попиту з боку клієнтів на цей вид продукту. З докладними умовами ви можете ознайомитись на сайті. У зв'язку з цим з 1 червня 2024 року змінюються умови тарифів за передплатою", – зазначили у фінансовій установі.

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Raiffeisen не поспішає йти з РФ

Раніше УНІАН писав, що Міністерство фінансів США попередило в письмовій формі австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), що його доступ до фінансової системи США може бути обмежений через ділові відносини з РФ.

Водночас Raiffeisen Bank відмовився від пропозиції придбати частку у будівельній групі Strabag російського олігарха Олега Дерипаски за 1,5 млрд євро після тиску з боку Вашингтона.

У 2023 році найбільші західні банки, які залишилися в Росії, сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків. Сума зросла у чотири рази, якщо порівнювати із довоєнним періодом, незважаючи на обіцянки мінімізувати російські ризики після повномасштабного вторгнення в Україну.

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