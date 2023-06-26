Тягар обслуговування боргу для провідних економік може стати найвищим в історії.

Швейцарський банк міжнародних розрахунків (BIS) закликав до подальшого підвищення процентних ставок, заявивши, що світова економіка зараз знаходиться в критичній точці, оскільки країни намагаються приборкати інфляцію.

Як повідомляє Reuters, про це з посиланням на річний звіт заявив генеральний менеджер BIS Агустін Карстенс, зазначивши при цьому, що попри неухильне зростання ставок за останні 18 місяців, інфляція в багатьох країнах з розвиненою економікою залишається стабільно високою, а стрибок вартості запозичень спровокував найсерйозніший банківський крах з часів фінансової кризи 15-річної давності.

"Світова економіка знаходиться на критичному етапі. Необхідно вирішити серйозні проблеми. Час нав'язливої погоні за короткостроковим зростанням минув. Грошово-кредитна політика тепер має відновити цінову стабільність. Фіскальна політика має консолідуватися", — заявив Карстенс

Відео дня

Клаудіо Боріо, керівник грошово-кредитного та економічного підрозділу BIS, додав, що зараз існує ризик "інфляційної психології". Як йдеться в матеріалі, це перший випадок, коли в багатьох країнах світу сплеск інфляції співіснував з широко поширеною фінансовою вразливістю.

Чим довше інфляція залишається високою, тим сильніше і довше потрібно посилення політики, зазначається в звіті BIS, попереджаючи, що можливість подальших проблем в банківському секторі тепер "істотна".

За словами Боріо, якщо процентні ставки досягнуть рівня середини 1990-х років, загальний тягар обслуговування боргу для провідних економік за інших рівних умов стане найвищим в історії.

"Я думаю, що центральні банки візьмуть інфляцію під контроль. Це їхня робота - відновити цінову стабільність. Питання в тому, якою буде ціна", - сказав він.

"Дуже високий рівень боргу, помітний сплеск глобальної інфляції і суттєве зростання цін на житло в епоху пандемії підтверджують всі ці параметри", — йдеться в повідомленні BIS.

За оцінками витрати на підтримку старіючого населення зростуть приблизно на 4% і 5% ВВП в країнах з розвиненою економікою (СР) і країнах з ринком, що формується (СФР) відповідно протягом наступних 20 років.

Якщо уряди не будуть затягувати пояси, то до 2050 року борг в країнах з розвиненою економікою і країнах, що розвиваються перевищить 200% і 150% ВВП і може бути ще вище, якщо темпи економічного зростання знизяться.

Світова економіка

У листопаді 2022 року в МВФ попереджали про новий спад в світовій економіці у рекордно короткий термін і прогнозували важку та затяжну кризу.

У січні МВФ повідомляв, що у 2023 року економіка сповільниться, але наступного року відновиться, втім зростання залишиться слабким. У Фонді підкреслювали, що однією із загроз для глобальної стабільності залишається війна в Україні.

МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки на 2023-2024 роки. У країнах з розвиненою економікою, як очікується, уповільнення зростання буде особливо значним.

Вас також можуть зацікавити новини: