Ринки охоплює страх, під ударом опинились американські та японські індекси.

Несподівано слабкі дані по зайнятості в США, оголошені 2 серпня, посилили побоювання щодо майбутньої рецесії. Це спонукало інвесторів скидати акції і переходити до облігацій. Ціни на казначейські облігації різко зросли, що призвело до зниження дохідності до багатомісячних мінімумів, пише Reuters.

Водночас ціни на нафту впали більш ніж на 3 долари за барель, досягнувши сесійних мінімумів. Індекс долара США впав більш ніж на 1%, до найнижчого рівня з березня.

Найбільше постраждали високооцінені технологічні компанії. А індекс акцій європейських банків досяг найбільшого тижневого падіння за останні 17 місяців через слабкі прибутки. Індекс волатильності (змін) фондового ринку VIX, який називають "вимірювачем страху Уолл-стріт", зріс більш ніж на 40%.

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П'ятничний звіт по зайнятості в США показав, що в липні зростання робочих місць сповільнилося більше, ніж очікувалося, а безробіття зросло до 4,3%. Це вказує на можливу слабкість ринку праці і більшу вразливість до рецесії. Ринки вже були вражені такими невтішними звітами про прибутки Amazon та Intel. Ці дані підвищили очікування багаторазового зниження ставок Федеральним резервом США цього року, який лише цього тижня вирішив залишити їх незмінними.

"Дані про зайнятість свідчать про значний подальший прогрес у тому, що Федеральний резерв припустився політичної помилки, не знизивши ставку по федеральних фондах на цьому тижні. Цілком можливо, що ФРС змінить свою комунікацію між засіданнями щодо балансу ризиків, щоб усунути всі сумніви щодо зниження ставки у вересні", – заявив керуючий партнер Harris Financial Group Джеймі Кокс.

Водночас японський фондовий індекс Nikkei Stock Average 2 серпня зафіксував друге за величиною денне падіння в своїй історії. Акції продовжили втрати після нічного розпродажу в Нью-Йорку. Вказане падіння стало другим за величиною в історії індексу після обвалу "чорного понеділка" у жовтні 1987 року, коли світові ринки обвалилися, а індекс впав на 3836,48 пункта, пише Nikkei Asia.

Більш широкий Токійський фондовий індекс знизився на 166,09 пункта, втративши 6,14%. Акції, пов'язані з виробництвом мікросхем, очолили падіння. Японський виробник інструментів для виробництва мікросхем Tokyo Electron впав приблизно на 12%, а виробник випробувального обладнання Advantest – на 8%.

Як пише The Economist, ринки охоплює страх. Американські та японські індекси зазнали удару. Так само банки і золото. На це впливають три фактори. По-перше, усвідомлення того, що на штучний інтелект, а особливо на індустрію виробництва мікросхем, яка його підтримує, покладаються нереально великі надії. Разом з тим, як зазнали краху технологічні фірми, зазнала краху і американська економіка. По-друге, 2 серпня був опублікований невтішний звіт про робочі місця та безробіття у США. Третя сила, що хвилює ринки – це зміцнення японської єни. Останніми тижнями вона зміцнилась по відношенню до торговельно-зваженого кошика валют майже до найшвидшого рівня за два десятиліття.

Останні фінансові новини

Раніше УНІАН писав, що корпорація Intel оголосила про скорочення свого штату співробітників на 15% і припинення "другорядної роботи", щоб вибратися з кризи і знизити витрати до 2025 року на 10 млрд доларів.Після цього акції американського виробника мікросхем Intel впали до мінімуму за понад 11 років – на понад 26%.

Водночас золото знову різко підскочило в ціні і наблизилося до останнього рекорду. Це сталося після того, як слабші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в США підтвердили очікування, що Федеральна резервна система скоро почне знижувати процентні ставки.

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