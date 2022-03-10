У Caterpillar підкреслили, що дотримуються всіх законів та санкцій.

Американська компанія Caterpillar, великий світовий виробник будівельної та гірничодобувної техніки, заявила про припинення діяльності в Росії.

Про це йдеться в заяві компанія.

"Операції в Росії стають все більш складнішими, включаючи збої в ланцюжку поставок і санкції, і ми припиняємо роботу на наших російських виробничих підприємствах", — заявили в компанії.

Також компанія пожертвує через свій фонд понад $1 млн на підтримку як невідкладних, так і довгострокових потреб у зв'язку з гуманітарною кризою в Україні.

Війна проти України: