Операції в Росії стають все складнішими / фото tOrange.biz
Американська компанія Caterpillar, великий світовий виробник будівельної та гірничодобувної техніки, заявила про припинення діяльності в Росії.
Про це йдеться в заяві компанія.
"Операції в Росії стають все більш складнішими, включаючи збої в ланцюжку поставок і санкції, і ми припиняємо роботу на наших російських виробничих підприємствах", — заявили в компанії.
Також компанія пожертвує через свій фонд понад $1 млн на підтримку як невідкладних, так і довгострокових потреб у зв'язку з гуманітарною кризою в Україні.
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