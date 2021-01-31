Метою санкцій щодо китайських акціонерів "Мотор Січ" міг бути зрив проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 31 Січня.

Інвестори ПАТ"Мотор Січ" переконані у своїй правоті та продовжать відстоювати свої законні права та інтереси. Незалежна юридична експертиза, проведена низкою провідних юридичних компаній, свідчить, що купівля акцій "Мотор Січ" китайськими інвесторами була повністю законною, а китайські інвестори - сумлінні покупці і законні власники придбаних ними акцій ПАТ "Мотор Січ".

Про це сказано в коментарі групи DCH, опублікованому на її офіційному сайті, і що стосується санкцій української влади проти китайського інвестора ПАТ"Мотор Січ" компанії SKyrizon.

"Група DCH, перш ніж взяти участь у долі ПАТ «Мотор Січ», глибоко вивчила ситуацію. Провідні юридичні компанії за нашим дорученням незалежно одна від одної провели аудит і дали свої експертні висновки. І дійшли єдиного висновку - китайські інвестори є сумлінними покупцями і законними власниками придбаних ними акцій ПАТ «Мотор Січ». Тому введення санкцій стало для нас несподіванкою. Нам невідомі мотиви такого рішення - в тексті Указу Президента України вони не описані, ясно лише, що ініціатором є СБУ", - сказано в заяві DCH.

Водночас коментарі DCH сказано, що метою санкцій щодо китайських акціонерів «Мотор Січ» міг бути зрив проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 31 січня. Як відомо, його підтримали 80% акціонерів, а очікуваним результатом є створення легітимних органів управління і переобрання наглядової ради компанії.

"Не можна не брати до уваги той факт, що санкції були введені безпосередньо напередодні позачергових зборів акціонерів, призначених на 31 січня 2021 р., і метою їх ініціаторів могла бути заборона проведення цих зборів, результатом якого мало стати відновлення китайських акціонерів «Мотор Січ» в їх законних правах. Оцінку юридичних та інших наслідків внесення Skyrizon як першої китайської компанії, внесеної до списку санкцій України, ще належить дати фахівцям", - повідомили в DCH.

"Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" переконані у своїй правоті і продовжать відстоювати свої законні права та інтереси. А всі подальші дії групи DCH будуть здійснюватися з урахуванням нашої зацікавленості в розвитку українського авіабудування і виключно в правовому полі", - сказано в офіційному коментарі DCH.

Як повідомлялося, Україна ввела ряд обмежувальних заходів строком на три роки відносно одного з акціонерів ПАТ "Мотор Січ" громадянина Китаю Ван Цзіна і пов'язаних з ним компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment і Beijing Xinwei Technology Group. Рішенням РНБОУ Ван Цзіну заборонений в'їзд на територію України, він обмежений у праві користуватися і розпоряджатися належним йому майном, здійснювати деякі фінансові транзакції та операції з цінними паперами, а також концентрація суб'єктів господарювання. Відносно вищеназваних компаній введені аналогічні обмеження у вигляді блокування активів і тимчасового обмеження права користуватися і розпоряджатися належним їм майном, заборони на виведення капіталу і здійснення угод з цінними паперами, заборона на здійснення концентрацій суб'єктів господарювання.

Раніше Міністерство торгівлі США внесло компанію Skyrizon Aircraft Holdings Limited до переліку "military end user", що передбачає отримання американськими компаніями спеціальних ліцензій для співпраці з даною китайською компанією, але не передбачає блокування її бізнес-діяльності або активів, і не містить заборони на співпрацю з компаніями з США або інших операцій на території країни.

Крім того, зараз в міжнародному арбітражі знаходиться позов китайських компаній до України з вимогою сплатити компенсацію в розмірі $3,5 млрд за незаконну експропріацію українською владою законно придбаного ними активу у вигляді акцій ПАТ «Мотор Січ».

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Автор: УНІАН