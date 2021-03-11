Тіньові схеми в мережі могли спричинити економіці країни втрати на суму близько 240 млн грн.

Державна фіскальна служба повідомила, що викрила масштабні тіньові схеми на одній з мереж АЗС.

Про це прес-служба держоргану повідомила на офіційній сторінці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком, проводиться масштабна спецоперація.

«Слідчі та оперативні підрозділи ОВПП ДФС, спільно зі Службою безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через відому мережу АЗС», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що визначені слідством службові особи великої мережі АЗС організували незаконну схему із ввезення на митну територію України нафтопродуктів. Орієнтовно, такі дії могли спричинити економіці країни втрати на суму близько 240 млн грн.

«За фактом незаконного ввезення та транспортування нафтопродуктів з метою збуту, легалізації незаконно отриманих коштів від їх реалізації, визначена орієнтовна сума ухилення від сплати податків близько 240 млн грн», - повідомляють у ДФС.

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Автор: УНІАН