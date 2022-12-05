Пєсков заявив, що Росія готує відповідь на нафтові санкції.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну країна-агресор заявила про те, що не має наміру визнавати введену Заходом стелю цін на нафту з РФ.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про те, що введення низкою країн "стелі цін" на російську нафту "не позначиться на фінансуванні та ході спеціальної військової операції".

Пєсков також заявив, що країна-агресор готує рішення у відповідь.

Відео дня

"Рішення готується. Очевидно одне: ніяких "стель" ми визнавати не будемо. Очевидним і незаперечним є те, що прийняття цих рішень - крок у бік дестабілізації світових енергетичних ринків ", - сказав Пєсков.

Війна в Україні та ембарго на російську нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 Грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що це слабка позиція.

Вас також можуть зацікавити новини: