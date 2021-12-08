Кошти будуть спрямовані на реконструкцію, будівництво та утримання доріг державного та місцевого значення.

У Державному бюджеті України на 2022 рік на розвиток інфраструктури в цілому передбачено 141,8 млрд грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.

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"Формуючи держбюджет на 2022 рік, ми намагалися максимально розподілити кошти на всі життєво важливі сфери для країни. Одним з пріоритетних напрямків фінансування було і залишається модернізація і будівництво нової сучасної інфраструктури. Зокрема, на наступний рік на розвиток інфраструктури передбачені рекордні 141,8 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на реконструкцію, будівництво та утримання доріг державного та місцевого значення, а також на модернізацію залізниці, аеропортів і річкового транспорту", - цитує заступника міністра Олександра Каву прес-служба Мінфіну.

Відзначається, що зараз вже активно ведеться будівництво нової швидкісної автодороги Н-31 Решетилівка – Дніпро. У Решетилівці це шосе відгалужується в бік Дніпра від нещодавно побудованого швидкісного шосе М - 03 Київ – Полтава – Харків. Завершення будівництва автодороги Н - 31 створить можливість для жителів Дніпра, Запоріжжя та південної частини Донецької області доїхати на автомобілі з Дніпра до Києва, не порушуючи швидкісний режим, за 4 години. Зараз така поїздка займає близько 7 годин.

Наступного року також передбачені кошти на будівництво та реконструкцію мостів. Зокрема, кошти виділені на запорізький міст і лівобережні з'їзди з Дарницького мосту в Києві. Також продовжиться будівництво нового мосту в Кременчуці, роботи на якому почалися вже цього року.

Держбюджет на 2022 рік:

Верховна Рада 2 листопада 2021 року ухвалила в першому читанні законопроект "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Згідно з прийнятим документом, доходи держбюджету були передбачені на рівні 1,267 трлн грн, витрати - 1,442 трлн грн. Дефіцит бюджету - 3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП), що становить 188 млрд грн.

Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу закладено 181,4 млрд грн, погашення - 393,3 млрд грн. Середньомісячна зарплата складе 15 тис. 300 грн. Споживча інфляція досягне 6,2%. Середньорічний курс закладено на рівні 28,6 грн за долар.

1 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України збільшив дохідну та видаткову частини державного бюджету на 2022 рік в редакції законопроекту №6000 до другого читання на 55 млрд грн (до 1,322 трлн грн) і 55,5 млрд грн (до 1,521 трлн грн) відповідно.

Кабінет Міністрів України в доопрацьованому до другого читання законопроекті про державний бюджет на 2022 рік збільшив фінансування державного дорожнього фонду на 4,2 млрд грн - до 86 млрд грн.

Автор: Богдан Слуцький