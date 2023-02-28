Мінфін США очікує ослаблення економіки агресора в міру того, як РФ втрачає іноземні інвестиції і виснажує свої резерви і фонди на чорний день.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Міністерство фінансів США очікує, що економіку агресора найближчим часом чекають серйозні провали.

Таку заяву зробила міністр фінансів США Джанет Йеллен, зазначивши при цьому, що очікує ослаблення економіки агресора в міру того, як РФ втрачає іноземні інвестиції і виснажує свої резерви і фонди на чорний день, повідомляє CNN.

За словами міністра, падіння російської економіки відбудеться, коли санкції та інші обмеження, введені міжнародним співтовариством, досягнуть необхідного ефекту.

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"З часом ми побачимо збільшення втрат на траєкторії економіки Росії. І їхня здатність поповнити військову техніку, яка була знищена під час їхніх нападів на Україну, опинилася під серйозною загрозою", - сказала Йеллен.

Водночас, Йеллен зазначила, що той факт, що Китай розглядає можливість збільшення своєї підтримки російської економіки і військових дій, включаючи поставки безпілотників і боєприпасів, може призвести до "серйозних" наслідків.

"Ми максимально чітко заявили, що не потерпимо систематичних порушень будь-якою країною введених нами санкцій, які покликані позбавити Росію доступу до військової техніки для ведення цієї війни. Ми були дуже конкретні з китайським урядом і чітко дали зрозуміти китайським фірмам та фінансовим установам, що наслідки порушення цих санкцій будуть дуже серйозними", — сказала вона.

Падіння російської економіки

Після вторгнення Росії в Україну, 27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом.

Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ. 80% росіян залишилися без заощаджень.

12 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

Станом на 27 січня 2023 року прибуток російських банків впав у 12 разів.

Війна в Україні та позиція Китаю

25 лютого 2023 року президент США Джо Байден попередив Китай про неминучу реакцію США, якщо Пекін постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України.

26 лютого 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що згідно з новими розвідданими США, влада Китаю розглядає можливість відправлення в Росію артилерії та боєприпасів для війни проти України.

26 лютого 2023 року директор ЦРУ Вільям Бернс заявив про те, що влада Китаю дійсно розглядає можливість поставки летальної зброї Росії для війни проти України.

28 лютого 2023 року в Держдепартаменті США попередили Китай про наслідки поставок зброї Росії.

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