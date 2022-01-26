Найбільший середній розмір субсидії по Україні зафіксовано в Івано-Франківській області - 1834 грн.

У грудні 2021 року субсидія на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,5 млн громадян, а її середній розмір склав 1577 гривень.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства соціальної політики України.

Відзначається, що в грудні за субсидіями на оплату ЖКП звернулися 95,2 тис.домогосподарств. Всього за вказаний період було надано субсидій на суму 4,01 млрд грн.

Згідно з даними Міністерства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в грудні 2021 року порівняно з листопадом незначно збільшився з 1564,6 грн до 1577,3 грн.

Читайте такожБорги українців за комуналку зросли: за що заборгували найбільше

При цьому найбільший середній розмір субсидії по Україні зафіксовано в Івано-Франківській області, де вона становить 1834 грн. Найменший середній розмір субсидії зафіксовано в Одеській області-995 грн.

Субсидії у 2021 році:

23 вересня 2021 року Верховна Рада схвалила законопроект №6052 у першому читанні, який передбачає виділення до кінця поточного року 12 млрд грн субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

8 жовтня 2021 року Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету, якими передбачено виділення до кінця поточного року 12 млрд грн на субсидії громадянам з оплати житлово-комунальних послуг.

За даними Міністерства соціальної політики, середній розмір субсидії на оплату ЖКП під час опалювального сезону 2021-2022 років складе близько 2 тис.грн. При цьому для багатодітних сімей та дитячих будинків сімейного типу розміри субсидій можуть становити до 10 тис.грн.

Держбюджет-2022 та субсидії:

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект Державного бюджету на 2022 рік.

У проекті Державного бюджету на 2022 рік передбачено збільшення видатків на надання пільг та житлових субсидій у порівнянні з показниками цього року на 3,2 млрд грн.