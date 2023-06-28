Жодна країна в світі не має досвіду повної відмови від готівки в обігу.

Банківська система України готова до функціонування без готівки, проте жодна країна світу ще не має такого досвіду, і певний обсяг готівки все ж повинен бути в обігу.

Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова на прес-брифінгу під час презентації Звіту про фінансову стабільність, зазначивши при цьому, що банківська система з точки зору інклюзії та безперервності до цього готова.

"Банківська система, я думаю, до цього готова. Технології сьогодні дозволяють навіть, умовно кажучи, на ринку перекинути з картки на картку гроші або розрахуватись через вбудований в телефон апарат розрахунковий. Банківська система з точки зору технології, з точки зору інклюзії та безперервності до цього готова. Чи готова до цього Україна?", - сказала Рожкова.

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Перша заступниця голови НБУ зазначила, що не знає жодної країни в світі, яка б повністю відмовилась від готівки.

"Більше того, навіть в суперрозвинених європейських країнах зберігається певний обсяг готівки в обігу. І я знаю були негативні якісь навіть практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, і населенню це не подобалось", - сказала Рожкова.

За її словами, оскільки такої практики в світі немає і все ж якась частина готівки має бути в обігу, Україна має прагнути до збільшення безготівкових розрахунків.

"Тому що вони є більш дешевими для банків, для бізнесу і для населення, врешті-решт. Але я не впевнена, що ми можемо заявляти, що можемо забезпечувати нульовий обсяг готівки в обігу", - наголосила Рожкова.

Відмова від готівки

Загальний обсяг операцій з електронними грошима у 2020 році становив 19,3 мільярда гривень, що на 15% більше показника попереднього року. Українці через карантин все частіше розплачувалися картками.

За даними Нацбанку, станом на 1 квітня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 676,1 млрд грн. Зокрема, в обігу перебували понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 670,2 млрд грн, а також майже 14,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,7 млрд грн.

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 грн, найменше - 10 грн.

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