Зазначається, що на одного жителя України припадало 66 банкнот і 170 платіжних розмінних та обігових монет.

На 1 квітня сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 676,1 млрд грн. Про це повідомила прес-служба Національного банку.

Зокрема, в обігу перебували понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 670,2 млрд грн, а також майже 14,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,7 млрд грн.

"Це на 40 млрд грн або на 5,6% менше, ніж на 1 січня у (716,1 млрд грн). Чому? Традиційно перший квартал року характеризується вилученням готівки з обігу. От і цьогоріч з обігу вилучалася готівка, що була випущена минулого року на хвилі ажіотажного попиту, спровокованого війною та загрозою потенційних блекаутів через ракетні обстріли РФ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на одного жителя України припадало 66 банкнот і 170 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року – 71 та 169 шт. відповідно).

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 грн (27% від загальної кількості банкнот в обігу), а серед монет – номіналом 10 коп. (28,4% від загальної кількості монет в обігу).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 10 грн (3,7% від загальної кількості банкнот в обігу), а серед монет – номіналом 10 грн (близько 1% від загальної кількості монет в обігу).

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