Зазначається, що регулятор розглядає російські заморожені активи як потенціал.

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах не змінила початковий план допомоги Україні, а лише внесла більше невизначеності. НБУ активно працює над отриманням міжнародної допомоги.

"З одного боку, поширюються думки про можливе зниження міжнародної допомоги у зв'язку з перемогою Трампа. З іншого - фінансові ринки, як на глобальному рівні, так і в нашому локальному сегменті, дуже позитивно відреагували на результати американських виборів. Тому ми констатуємо, що базовий сценарій, зокрема щодо міжнародної допомоги, релевантний", - заявив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Укрінформу.

При цьому він зазначив, що в останні місяці невизначеність у надходженні міжнародної допомоги значно знизилася.

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"Це насамперед пов'язано з прогресом у наданні Україні безповоротної позики в 50 млрд доларів США під заставу доходів від заморожених російських активів. Водночас наш базовий сценарій наразі містить ці 50 мільярдів, але не передбачає отримання Україною решти знерухомлених активів РФ. Варто зазначити, що півроку тому ці 50 мільярдів не входили до базового сценарію, тому решту російських заморожених активів ми розглядаємо як потенціал для реалізації позитивних ризиків нашого прогнозу", - пояснив представник НБУ.

50 мільярдів доларів для України - що відомо

Наприкінці жовтня країни G7 досягли угоди про надання Києву кредиту на 50 млрд доларів за рахунок прибутку, який планують отримати від заморожених активів Центробанку РФ.

Як повідомлялося, кредити мають виплачувати за допомогою серії двосторонніх позик, починаючи з 1 грудня і до кінця 2027 року. Вони відображатимуть "термінові потреби України у фінансуванні".

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