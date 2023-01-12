Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 40,30 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок – до 42,60 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол., євро - 41,65 грн/євро.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,60 грн.

Курс під час війни:

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня минулого року Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: