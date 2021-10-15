Незареєстровані як підприємці особи не зможуть отримувати кошти за свою нелегальну діяльність.

"ПриватБанк" запровадив нові правила, які стосуються грошових переказів. Тепер клієнти, які часто надсилають або отримують кошти, будуть обмежені у кількості таких операцій.

Про це повідомила прес-служба "ПриватБанку".

Нові обмеження банк запровадив у рамках законодавства щодо протидії відмиванню брудних коштів та вимог фінансового моніторингу. Прес-служба зазначила, що правила про переказ коштів торкнуться тих, хто відправляє або отримує понад 100 переказів за місяць.

Нові обмеження для відправників коштів:

Тепер кожний клієнт "ПриватБанку" зможе робити не більше 100 переказів по Україні та 25 переказів в інші країни. Ліміти оновлюються кожного місяця.

Нові обмеження для отримувача переказів:

Клієнт "ПриватБанку", який хоче отримати кошти через переказ "з картки на картку", має знати про нові ліміти. Тепер кожна людина може отримати не більше 100 переказів по Україні, та не більше 30 - з усього світу.

Нові обмеження до здійснення р2р переказів щодо лімітів на перекази з картки на картку Visa/Mastercard через усі канали вже діють з жовтня.

Читайте такожДолар після затяжних вихідних знову "просяде"У "ПриватБанку" також розповіли, що робити клієнтам, які отримують багато переказів. Якщо на картку надходять благодійні гроші або кошти на лікування дитини чи гроші волонтерів, власнику рахунка потрібно зателефонувати за номером 3700 або звернутися до консультанта у чаті "Допомога Онлайн". Після цього клієнт повинен надіслати посилання на соціальні мережі або документи, які підтвердять здійснення благодійної діяльності. Банк, якщо благодійна діяльність підтвердиться, протягом одного робочого дня встановить безлімітний режим на перекази.

Якщо на картку приходять гроші за продаж товарів через інтернет, "ПриватБанк" нагадує, що користуватися особистою карткою для здійснення підприємницької діяльності не можна. Для отримання безлімітної кількості переказів людині варто відкрити рахунок фізичної особи – підприємця або особи, яка займається професійною незалежною діяльністю відповідно до чинного законодавства України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що клієнти "ПриватБанку" повідомили про нову проблему:"банкомати крадуть гроші".

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Автор: Поліна Кузенко