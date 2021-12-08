Зростання акцизу пов'язане з інфляцією, пояснив очільник комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Акциз на алкоголь в Україні вирішили підвищити для того, щоб компенсувати рівень тогорічної інфляції.

Минулого року інфляція склала 5%, і тому на стільки ж необхідно підвищити акциз, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, йдеться у сюжеті "2+2".

"Деякі ставки податків, вони встановлюються у гривні. Якщо ми мали минулого року інфляцію п’ять відсотків, ми відповідно повинні проіндексувати ставки податку на відповідні товари", – сказав нардеп.

Читайте такожУкраїнцям повернуть з бюджету частину податків: хто та на яку суму може розраховуватиНагадаємо, Кабінет міністрів 2 червня зареєстрував у Раді законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", його називають "ресурсним".

Парламент 1 липня схвалив документ у першому читанні. Проти законопроекту виступили низка бізнес-асоціацій, представники експертної спільноти та місцевого самоврядування.

Рада 30 листопада ухвалила документ у другому читанні.

Документом, зокрема, передбачено підвищення ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

У Раді зареєстрована низка проектів постанов, які блокують можливість підписання "ресурсного" законопроекту.

Пізніше стало відомо, що в Україні з 1 січня 2022 року акциз на горілку, вино та коньяк у середньому підвищиться на 5%. У зв'язку зі зростанням акцизу очікується подорожчання алкогольних напоїв.

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Автор: Екатерина Присяжнюк