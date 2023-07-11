Загалом українці подали 25 278 заяв на компенсацію.

Спеціальні комісії наразі обробляють понад 9 тис. заявок на компенсацію за пошкоджене житло у рамках програми "єВідновлення".

"Загалом власники пошкодженого житла подали 25 278 заяв на компенсацію, станом на 9 липня в обробці знаходяться 9 093 заяви", - повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, понад 46% всіх заяв стосуються виплати компенсації на ремонт приватних будинків, а більш ніж 53% - на ремонт квартир.

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"Найбільше заявників у Харківській області - 9 205 та Київській області - 5 787. За ними йдуть Миколаївська, Херсонська, Донецька та Чернігівська області. Найменше заяв зареєстровано у Кіровоградській та Полтавській областях - 14 та 12 відповідно", - зазначила голова профільного комітету.

Шуляк додала, що через постійні обстріли окупантів кількість пошкодженого та зруйнованого житла постійно збільшується і заявки продовжують надходити.

"Загалом через "Дію" надійшло 460 089 інформаційних повідомлено про пошкоджене та знищене житло. На жаль, з огляду на постійні обстріли з боку російських загарбників їхня кількість постійно збільшується", - підсумувала нардеп.

Програма "єВідновлення"

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої громадяни можуть отримати до 200 тис. гривень компенсації на проведення ремонтних робіт.

30 травня Кабмін запустив другий етап програми "єВідновлення". Для участі не обов'язково мати смартфони або доступу до "Дії".

У червні Кабінет міністрів виділив ще 5,3 мільярда гривень для реалізації проектів з відновлення у десяти областях України.

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