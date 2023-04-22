Путін взяв фінансування російської науки під особистий контроль.

На тлі масових антиросійських санкцій, ведених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, президент країни-агресора Володимир Путін взяв фінансування російської науки під особистий контроль.

Про це Путін заявив за підсумками засідання Ради з науки і освіти, повідомляє The Moscow Times.

Відтепер гроші, які бюджет агресора виділяє на фінансування російської науки, мають в першу чергу спрямовуватися на "стратегічні ініціативи президента Путіна".

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"У пріоритетному порядку мають фінансуватися дослідження, тематика яких безпосередньо пов'язана з реалізацією стратегічних ініціатив президента і які мають критичне значення для забезпечення технологічного суверенітету РФ", - йдеться в дорученнях Путіна.

Війна в Україні та російська наука

Після того, як Росія напала на Україну, федеральний бюджет агресора у 2022 році виділив на громадянську науку 569 млрд рублів - на 57,6 млрд менше, ніж роком раніше.

"Секвестр" асигнувань на наукові дослідження уряд провів вперше з 2017 року, пустивши "під ніж" в першу чергу прикладні дослідження: на них було виділено 339,7 млрд рублів — на 61,7 млрд менше, ніж у 2021-му.

Номінальне скорочення витрат на науку склало 10%, чого бюджет агресора не фіксував з 2016 року. У реальному вираженні - з урахуванням двозначної інфляції - наукові організації втратили понад 20% фінансування.

Чисельність вчених в Росії на момент російського вторгнення в Україну опустилася до нового мінімуму за всю сучасну історію країни - 340,1 тисячі дослідників. Загальна чисельність науковців, включаючи технічний і допоміжний персонал, з 2014 року скоротилася на 10,5%, до 662,7 тисячі осіб.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

У лютому 2023 року, виступаючи на засіданні Ради, Путін вимагав від вчених зосередитися на технологіях і продукції, які "дозволять забезпечити роботу охорони здоров'я, житлово-комунального комплексу, енергетики, ключових галузей промисловості, сфери безпеки". Він наполягав, що за цими напрямками Росія не може дозволити собі "критичної залежності від зарубіжних інститутів".

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