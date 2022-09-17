До Державного бюджету України надійшов грант у розмірі 1,5 млрд дол. з Цільового фонду Світового банку.
Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, він є останнім траншем грантових коштів з 4,5 млрд дол., які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
"Дані грантові кошти є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб для нашої країни. Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних і пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з агресором", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Зазначені грантові кошти буде спрямовано на відшкодування витрат, понесених бюджетом для забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО тощо.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів очікує отримати від Європейського Союзу 5 млрд євро до кінця вересня, а 3 млрд євро - до кінця жовтня-листопада.