Кредитну угоду було підписано в липні минулого року.

Кабінет міністрів очікує, що в листопаді Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Ми отримали позитивний сигнал про надання макрофінансової допомоги. Зараз Європейська комісія очікує початку місії МВФ. Там була продовжена дата надання цього траншу, і ми очікуємо отримання цих 600 млн євро також цієї осені, орієнтовно в листопаді", - сказав він.

Допомога ЄС:

23 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселя підписав меморандум і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,2 млрд євро.

9 грудня 2020 року Євросоюз надав Україні перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

Автор: Дмитро Шварц