З точки зору ПДВ і податку на прибуток Кабмін не планує ніяких змін.

Кабінет міністрів не планує змінювати систему оподаткування в Україні у 2023 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За бюджет Кабмін проголосував, він базується на чинній податковій базі. Чинне законодавство передбачає, що для того, щоб з наступного року відбулися якісь зміни в оподаткуванні, ці пропозиції мають бути законодавчо ухвалені до 1 липня попереднього року. Оскільки це не відбулося, ми не плануємо ніяких змін податкової бази... Загалом, з точки зору ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, ЄСВ, ми не плануємо ніяких змін", - сказав він, додавши, що уряд лише повертає акциз на паливо у 2023 році, який скасували майже відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Також він додав, що рішення не змінювати систему оподаткування пов'язане співпрацею з іноземними партнерами, яким потрібно надати гарантії стабільної роботи фінансової системи.

За словами Шмигаля, до ідеї зміни системи оподаткування можна повернутися після війни.

"Така перспектива, звичайно, є, але це перспектива кількох років після завершення війни, коли ми будемо робити всі ці процеси, ми над ними зараз працюємо, але це не перспектива наступного року", - сказав він.

Податкова реформа:

В офісі президента обговорюється проведення в Україні досить радикальної податкової реформи, яка передбачатиме зменшення ставок, про що повідомив заступник керівника ОП Ростислав Шурма.

"Остаточного рішення ще немає. Але ми обговорюємо модель, яка називається "10-10-10": 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО і 10% – ПДВ, а також скасування ЄСВ і військовий збір 3%. Однак при цьому - майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства і такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухилення від сплати податків", - зазначив він.

Війна в Україні та кредитування бізнесу:

18 березня уряд ухвалив рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном.

З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, у розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).

Рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнесу.

1 серпня в Кабміні розповіли про видані пільгових кредитах для підприємців за час війни.

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" у 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.

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