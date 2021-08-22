Прем'єр-міністр також зазначив, що Україною забезпечено виконання структурних "маяків" і в рамках спільної з МВФ програми stand-by, які необхідні для першого перегляду програми.

Завдяки спільній роботі усіх гілок влади та відповідній координації з нашими міжнародними партнерами Україна виконала умови, необхідні для виплати другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Як повідомляє Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

Шмигаль подякував Домбровскісу за готовність ЄС продовжувати й надалі надавати фінансову, інвестиційну і технічну допомогу Україні на шляху системних внутрішніх перетворень.

"Звичайно для нас важливим кроком з підтримки стане виділення другого траншу макрофінансової допомоги до завершення поточної програми у вересні цього року. Україна виконала умови для його отримання", - зазначив Глава Уряду.

Зі свого боку Виконавчий віце-президент Єврокомісії зауважив, що Європейський Союз мобілізував безпрецедентну фінансову й технічну допомогу для України. І надання у 2020 році першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро стало ознакою солідарності ЄС з Україною.

"Україна доклала значних зусиль у виконанні умов програми макрофінансової допомоги ЄС для отримання другого траншу і, виходячи з попереднього аналізу, ці умови у широкому сенсі були виконані", — зазначив Домбровскіс.

Прем’єр-міністр також зазначив, що Україною забезпечено виконання структурних "маяків" і в межах спільної з МВФ програми stand-by, які необхідні для першого перегляду програми.

"Очікуємо у вересні початку роботи місії в Україні. Усі необхідні кроки з нашого боку в цьому напрямку були зроблені", - повідомив Шмигаль.

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Макрофінансова допомога від Європейського Союзу

23 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселя підписав меморандум і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,2 млрд євро.

9 грудня 2020 року Євросоюз надав Україні перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Автор: Денис Прядко