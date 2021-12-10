За словами Качки, багато класичних торгових воєн відбувається з Білоруссю.

Україна зараз веде багато класичних торгових воєн з різними країнами, особливо цікава в цьому контексті Білорусь.

Про це на онлайн-конференції розповів заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

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"У нас є стара парадигма (Всесвітня організація торгівлі - УНІАН). Вона працює досить часто. У нас є багато чисто торгових конфліктів. Наприклад, дуже цікава Білорусь. Це та країна, з якою у нас дуже багато торгових класичних воєн відбувається. Коли вони закрили один товар, ми - інший", - зазначив він.

"Але потім після тривалих переговорів знаходимо розуміння. Ми шукаємо баланси", - додав Качка.

Торговельні відносини з Білоруссю:

За даними EastFruit, найбільшим постачальником картоплі в Білорусь в перші 7 місяців 2021 року була Україна, звідки було ввезено 15,5 тис.тонн.

Також Білорусь закуповувала картоплю у РФ, Азербайджані, Північній Македонії, Єгипті та Німеччині.

Білорусь у 2021 році вперше імпортувала картоплю з інших країн на тлі невтішних прогнозів врожаю.

Автор: Богдан Слуцький