З моменту старту програми видано 6599 кредитів на загальну суму 15,295 млрд грн.

Українські банки в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень надали 265 нових кредитів на загальну суму 621 млн грн.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, всього з моменту старту програми видано 6599 кредитів на загальну суму 15,295 млрд грн.

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«За останній тиждень уповноважені банки видали 265 кредитів на загальну суму понад 621 млн грн. 297,51 млн грн від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування вже виданих кредитів. 84,41 млн грн - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% становлять 239,1 млн грн», - сказано в повідомленні.

Програма "Доступні кредити"

3 лютого уряд України оголосив старт програми "Доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал цього року в 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

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Автор: Дмитро Шварц