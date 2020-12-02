Вперше в Україні в Дніпропетровській області створили інтернет-модуль «DIAgram», який спрощує доступ до економічних показників регіону.

«Останній рік повністю перевернув з ніг на голову економіку у світі. Зараз потрібно пристосовуватися до нових реалій ведення бізнесу, організації торгівлі, залучення інвестицій. Усе це переміщується в «онлайн» площину. Саме тому особливо важливим стало надавати нашим потенційним партнерам актуальну інформацію у зручному вигляді, максимально швидко та стисло», - розповів голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник.

Як повідомляється, в інтернет-модулі буде видно, у які сфери інвестують іноземці та який бізнес є найбільш прибутковим у регіоні. Також надаватиметься інформація про кількість експорту та імпорту за кожен рік з 2016 по 2019. Окремо про кожен вид товару, який експортується або імпортується, в яких об’ємах та в які конкретно країни.

Інформація подаватиметься трьома мовами - українською, російською та англійською. Інтернет модуль був розроблений інвестиційною агенцією «ДІА» Дніпропетровської обласної ради. Наголошується, що портал стане у нагоді потенційним інвесторам, як зовнішнім, так і внутрішнім, які планують відкрити свій бізнес на Дніпропетровщині, адже інформація на diagram.dia.dp.gov.ua полегшує процес розробки стратегічних документів та визначення пріоритетів для інвестування.

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Автор: УНІАН