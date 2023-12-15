Зокрема, 26 країн-членів ЄС без участі Угорщини можуть укласти двосторонні угоди з Україною щодо фінансування, зазначив нардеп.

Країни-члени Європейського Союзу мають альтернативний план для обходу вето Угорщини з метою затвердження фінансування нагальних потреб України.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram. Зокрема, народний депутат повідомив про "план Б" від ЄС на випадок, якщо у січні не вийде розблокувати рішення про створення Українського Фонду (Ukraine Facility) з обсягом фінансування 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років.

"Одразу скажу, я дуже впевнений, що в результаті все ухвалять. І просто треба почекати. Але, якщо ні, то ще до цього саміту члени ЄС (окрім прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана) почали готувати альтернативний план", - зазначив Железняк.

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Зокрема, за його даними, йдеться про двосторонні угоди між Україною і членами ЄС (з внесками держав-членів і взаємними гарантіями держав-членів). "Оскільки там більшу частину суми дають найбільші економіки ЄС, то значно легше буде домовитись", - підкреслив депутат.

Водночас він повідомив про наявність трьох проблем. Так, перша проблема стосується строків виділення коштів. "50 млрд євро (якщо відверто, то 39 млрд євро прямої бюджетної) виділялися на 4 роки. План, про який йде мова, поки може прийматися на рік. Далі новий бюджетний процес в кожній країні. І це для нас може бути ризиком", - зазначив Железняк.

Крім того, друга проблема стосується затягування часу на проходження усіх процедур, аби кошти надійшли в Україну.

"Для укладання угод пройде ще час, а нам і так вже гроші потрібні. Навіть через Український Фонд вони зайдуть де-факто тільки на початку весни, що пізно. Тому додаткова бюрократія - додаткове затягування часу", - відзначив Железняк.

Третя проблема стосується ціни окремого фінансування для України. "З Українського Фонду приблизно 3 млрд євро йде на зниження обслуговування боргу. Тому ці 50 млрд євро є дуже "дешевими грошима". Тут окреме фінансування від країн буде дорожче і нам і країнам", - повідомив депутат.

Разом з тим, Железняк висловлює переконання, що саме через фактор "часу" та "ціни" двадцять шість країн-членів ЄС переламають ситуацію і все ж таки Ukraine Facility буде затверджено в січні.

Допомога українцям - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена фінансуванням попри угорське вето.

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